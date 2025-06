Le guardie della Regina | arrivano i rinforzi

Le guardie della regina sono pronte a rafforzare la sicurezza: più agenti, controlli intensificati e pattugliamenti capillari. Il piano, elaborato ieri al Comando in piazza Roosevelt, assicura un'estate all'insegna di ordine e tranquillità, con attenzione a traffico, sosta, accessi e attività commerciali. Siamo ripartiti con i servizi estivi e abbiamo messo a regime anche gli agenti stagionali con il massimo impegno per garantire un’estate serena e sicura a tutti.

Più agenti, pattugliamento del territorio, controllo della sosta, traffico, accessi e caricoscarico merci, Ztl, contrasto all'abusivismo e accertamenti relativi a decoro, occupazione di suolo e delle attività commerciali e ricettive. Ecco il piano di sicurezza e viabilità in vista dell'estate elaborato ieri mattina al Comando in piazza Roosevelt. "Siamo ripartiti con i servizi estivi e abbiamo messo a regime anche gli agenti stagionali con il piano di controlli e presìdi della Polizia locale – spiega l'Assessora alla Polizia Locale Claudia Gabellini –. Sono ricominciati anche i servizi serali giornalieri, abbiamo riaperto il Pop up e posizionato gli ausiliari fissi ai varchi delle vie Fiume, Matteotti e Lungomare Rasi Spinelli.