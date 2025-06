Le criptovalute alla conquista del calcio che conta | dal Psg al Tottenham alla Champions

Le criptovalute stanno rivoluzionando il mondo del calcio, portando innovazione e nuove opportunità alle squadre più prestigiose. Dal Paris Saint-Germain al Tottenham, passando per la Champions League, i club si sono fatti avanti, abbracciando questa rivoluzione digitale. Il PSG ha fatto da apripista convertendo parte delle sue riserve in Bitcoin, segnando un nuovo capitolo nel rapporto tra sport e tecnologia. Scopriamo come questa tendenza sta trasformando il calcio moderno, aprendo scenari inediti e affascinanti.

Le criptovalute entrano nel calcio moderno, come scrive il Corriere del Ticino. Il Paris Saint-Germain si è distinto come pioniere, specialmente dopo la recente vittoria in Champions League contro l'Inter a Monaco. Il club parigino ha annunciato di essere il primo al mondo ad aver convertito parte delle sue riserve in Bitcoin. Questo passo, rivelato da Par Helgosson, responsabile di Psg Labs, alla Bitcoin 2025 Conference di Las Vegas, non è un semplice esperimento con fan token o Nft, ma una mossa strategica avvenuta già nel 2024, inserendo Bitcoin come asset nel bilancio del club.

