Le Bourget 2025 l’Italia dello spazio e della difesa gioca in attacco

A Le Bourget 2025, l’Italia dello spazio e della difesa si presenta in grande stile, giocando d’attacco con una strategia che unisce innovazione, collaborazione europea e visione politica. La missione è chiara: rilanciare la competitività industriale italiana e rafforzare alleanze per affrontare le sfide future. La cooperazione spaziale diventa il fulcro di un percorso ambizioso, volto a posizionare l’Italia come protagonista nel panorama globale.

A Le Bourget, l’Italia mette in scena non solo le sue capacità industriali, ma una visione strategica integrata che lega politica spaziale, cooperazione europea e innovazione tecnologica. La visione dei player e delle istituzioni italiane è chiara, planare dal Salone per disegnare nuove rotte e allineamenti strategici che, basandosi su cooperazione e innovazione, rilancino la competitività industriale italiana ed europea. Cooperazione spaziale Il ministro Adolfo Urso ha rilanciato la candidatura italiana alla presidenza della Conferenza ministeriale dell’Esa del 2025, evidenziando gli oltre 3,2 miliardi già investiti e il ruolo chiave che Roma intende svolgere nel futuro delle politiche spaziali europee. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le Bourget 2025, l’Italia dello spazio e della difesa gioca in attacco

Luna, Marte e Space Rider: si apre il Salone internazionale dell'aeronautica e della difesa di Parigi Le Bourget nel quale il settore spaziale conquista un ruolo importante. Le novità dell'Italia. @ASI_spazio @thalesgroup @Thales_Alenia_S @Leonardo_IT Vai su X

Il governo francese ha ordinato la chiusura degli stand di cinque aziende israeliane presenti al 55° Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Le Bourget, inaugurato lunedì 16 giugno a Parigi. Gli spazi espositivi di Israel Aerospace Industries, R Vai su Facebook

Iveco Difesa, Crosetto: «Meglio se resta italiana» - Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del Salone internazionale dell'aerospazio a Parigi- Segnala ilmessaggero.it