Le ballerine da intellettuale chic

Tra le tendenze dell’estate 2025, le ballerine accollate sono la calzatura più gettonata del guardaroba delle celeb. Si distinguono da quelle classiche per la loro forma sottile, con l’orlo che aseconda l’anatomia del collo del piede. In pelle liscia, con il bordo arricciato o in rete, rispetto alla classica controparte bon-ton, scollata e con il fiocchetto, vantano un fascino intellettuale-chic. In realtà le indossano tutte le celebrity, da Kendall Jenner a Katie Holmes. Ecco i look da copiare nei prossimi mesi. Jennifer Lawrence ha optato per abito lungo con spacco di Lemaire, cappotto e ballerine di The Row, mentre Zoe Kravitz è stata paparazzata con una mise firmata The Row composta da giacca in nylon, pantaloni Capri, ballerine in pelle e tote bag. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le ballerine da intellettuale chic

