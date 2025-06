Le auto della 1000 Miglia attraversano la città e incantano tutti | Nel 2027 sarà il centenario e vogliamo che Verona sia protagonista

Nel 2027, la storica 1000 Miglia celebrerà il suo centenario, portando a Verona un evento unico e indimenticabile. Immaginate un pomeriggio in cui le curve del passato si intrecciano con il presente, incantando cittadini e turisti. Piazza Bra si trasformerà in un affascinante museo a cielo aperto, dove 430 auto d’epoca sfilano con eleganza senza tempo. Un vero e proprio tuffo nel passato che renderà questa città protagonista di un capitolo memorabile della storia automobilistica.

Uno spettacolo senza tempo che, per un pomeriggio, ha fatto fare a piazza Bra e a tutti i suoi ospiti, veronesi e turisti, un balzo indietro di quasi un secolo. Dalle 15 circa in poi, hanno sfilato in centro città le vecchie signore della storica 1000 Miglia: 430 auto d’epoca dal 1927 al 1957. 🔗 Leggi su Veronasera.it