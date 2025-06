Lazio polemica con l'attrice comica Michela Giraud per una battuta

Lazio e polemiche infuocate: l'ultima controversia coinvolge l'attrice comica Michela Giraud, accusata di aver fatto una battuta su fascismo e Lazio. Un abbinamento che scatena reazioni e discussioni acceso, mettendo ancora una volta in luce i delicati confini tra satira e provocazione. La vicenda promette di alimentare il dibattito pubblico, lasciando aperta la questione sulla libertà di espressione e rispetto delle sensibilità.

La battuta della comica e attrice: "Si fossi Lazio, sarei una fascia". I biancocelesti sui social: "Perdonaci se non riusciamo a ridere, un abbraccio e complimenti per lo spettacolo" Vai su Facebook

