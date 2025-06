L’azienda dei fragili Bilancio da 25 milioni per Offertasociale | I bisogni crescono

L’azienda dei fragili, Offertasociale, gestisce un bilancio di oltre 25 milioni di euro, dedicati ai bisogni crescenti di disabili, anziani, stranieri e giovani in difficoltà nei 29 Comuni del Vimercatese e del Trezzese. Con servizi in continua espansione, l’obiettivo è rafforzare il welfare locale e garantire un’assistenza ancora più integrata. I dati evidenziano un impegno costante: ecco come si evolve questa importante realtà a favore degli ultimi.

Un bilancio che vale più di 25 milioni spesi per i più fragili. Al centro, disabili, anziani, stranieri, precari, ragazzi difficili: gli ultimi. A far quadre i conti, Offertasociale, l’azienda dei 29 Comuni del Vimercatese e del Trezzese che si occupa di welfare locale. "I servizi sono in crescita - dice la presidentessa Daniela Mazzuconi - presto ci sarà un coordinatore fra tutte le prestazioni per migliorare ulteriormente la gamma". I dati offerti dall’analisi dei conti raccontano i bisogni emergenti, in aumento del 7,93% la domanda da parte delle città associate, in cima alla lista c’è la crescita degli inserimenti nei centri diurni per l’handicap, a Vimercate l’anno scorso sono stati in 30, che si aggiungono agli 85 complessivi sparsi nelle strutture aziendali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’azienda dei fragili. Bilancio da 25 milioni per Offertasociale: "I bisogni crescono"

In questa notizia si parla di: azienda - fragili - bilancio - milioni

La fine del tour mondiale del Vespucci è stata l'occasione per fare un bilancio di un evento che ha coinvolto milioni di persone nel mondo. Numeri impressionanti presentati dall'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli. "Abbiamo percorso 49 Vai su Facebook

L’azienda dei fragili. Bilancio da 25 milioni per Offertasociale: I bisogni crescono; Bilancio Aset, utile aumentato del 53%: «Un’azienda radicata e in espansione»; Aziende sanitarie, bilancio in rosso di quasi 32 milioni di euro: bocciatura dei sindaci.

Loggia, bilancio sano e welfare da record: quasi 66 milioni per famiglie fragili disabili ed anziani - Infatti, il bilancio 2024 certifica la gestione solida dell’ente, aumenta l’avanzo di amministrazione a 118 milioni di euro contro i 109 dell’annualità precedente e anche il consolidamento ... Da brescia.corriere.it

Multiservizi, conti in salute. Bilancio da oltre 2 milioni - E’ stato infatti approvato il consuntivo 2024 dell’azienda che conferma anche quest’anno un’ottima performance economi ... Riporta lanazione.it