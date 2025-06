Lavoro | venerdì sciopero metalmeccanici anche in Trentino per contratto

Venerdì si ripete lo sciopero di otto ore dei metalmeccanici, coinvolgendo anche il Trentino, in protesta contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. Sono ormai quaranta le ore di astensione dal lavoro messe in campo da migliaia di lavoratori in tutta Italia, determinati a far sentire la loro voce e ottenere un accordo equo. La mobilitazione continua: il futuro dei metalmeccanici italiani è ancora in bilico.

Venerdì ancora sciopero di 8 ore dei metalmeccanici, anche in Trentino, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. "Sono ormai quaranta le ore di sciopero messe in campo dalle tute blu in tutta Italia per sbloccare il contratto nazionale scaduto da oltre un anno". 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Lavoro: venerdì sciopero metalmeccanici anche in Trentino per contratto

Venerdì 20 giugno 2025 sciopero nazionale di 8 ore dei Metalmeccanici della FIOM, FIM E UILM . “Senza contratto il paese si blocca” per il salario, per l’orario, per la sicurezza, contro la precarietà questi i motivi alla base delle rivendicazioni che dopo 40 ore Vai su Facebook

