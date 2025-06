Lavoro i 700mila ultimi | Ral sotto i 10mila euro

In un’Italia alle soglie di crisi sociale, migliaia di lavoratori percepiscono meno di 10mila euro all’anno, mentre le disuguaglianze crescono. Milano si erge come esempio e sfida: è tempo di un grande patto sociale che unisca tutte le forze per un futuro più equo e sostenibile. La Lombardia può diventare il cuore di questa rivoluzione democratica e solidale, ma serve uno scatto collettivo.

Milano – "Non possiamo più permetterci una politica di piccoli passi, né una società divisa tra chi decide e chi subisce. Il nostro Paese ha bisogno di u n grande patto sociale tra tutte le forze vive. La Lombardia può e deve essere un laboratorio nazionale del buon lavoro, della buona politica industriale, del welfare inclusivo, ma serve uno scatto collettivo". Un messaggio lanciato dal segretario generale della Cisl Lombardia, Fabio Nava, aprendo a Milano il congresso regionale del sindacato, che si chiuderà oggi, alla presenza della leader nazionale Daniela Fumarola. Si sono riuniti al Quark Hotel di Milano 363 delegati, in rappresentanza d i 731mila iscritti di vari settori.

