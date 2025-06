Lavoro dimezzato diritti sospesi | la protesta degli operai del verde pubblico a Foggia

una situazione di precarietà e incertezza, con i diritti sospesi e il lavoro dimezzato. La protesta degli operai del verde pubblico a Foggia mette in luce le difficoltà di un settore fondamentale per la città, ma spesso dimenticato. La loro voce clama per un confronto e soluzioni concrete: è il momento che le istituzioni ascoltino e rispondano alle esigenze di chi cura il nostro patrimonio ambientale.

Una mattinata di protesta davanti a Palazzo di Città per i 29 operai della cooperativa "Tre Fiammelle", incaricati della manutenzione del verde pubblico. I lavoratori, già colpiti durante il periodo di commissariamento del Comune da un taglio significativo alle ore di lavoro, si trovano oggi in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Lavoro dimezzato, diritti sospesi: la protesta degli operai del verde pubblico a Foggia

In questa notizia si parla di: lavoro - protesta - operai - verde

