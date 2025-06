Lavoro cosa conta di più per gli italiani? Divide lo smart working

In un mondo in costante evoluzione, i lavoratori italiani pongono al centro delle loro priorità il benessere, la flessibilità e l’equilibrio tra vita privata e professionale. Una ricerca di BIG (Business Intelligence Group), presentata a giugno presso Grenke Italia, ha svelato quali aspetti influenzano maggiormente le scelte e le aspettative dei dipendenti, divisi tra tradizione e innovazione. Scopriamo insieme cosa conta davvero per gli italiani nel lavoro di oggi.

Quali sono gli aspetti più importanti per i lavoratori italiani? A chiarirlo è una ricerca condotta a inizio giugno da BIG (Business Intelligence Group) e presentata nella sede di Grenke Italia in occasione di un incontro che ha visto confrontarsi sul tema manager ed esperti del settore: Fabiana Carioli (People Experience Director Grenke Italia), Filippo Poletti (giornalista, docente, LinkedIn Top Voice), Valentina Marini (consulente, formatrice e autrice), Luca Furfaro (consulente del lavoro e autore), Gianni Bientinesi (CEO Business Intelligence Group) e Paola Ambrosino (CEO SEC Newgate Italia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro, cosa conta di più per gli italiani? Divide lo smart working

In questa notizia si parla di: lavoro - italiani - cosa - conta

Schlein e Landini gli affossa-lavoro: Pd e Cgil boicottano i ricercatori italiani - Il duo Schlein e Landini, con il supporto del PD e della CGIL, sembra ostacolare la crescita dei ricercatori italiani, lasciandoli ai margini.

Il giudizio degli italiani è l'unica cosa che conta. Avanti così Presidente! Vai su Facebook

Lavoro, cosa conta di più per gli italiani? Divide lo smart working; Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025: bassa affluenza e motivazioni, le opinioni degli italiani; Fratelli d’Italia conta anche i bambini tra contrari e astenuti ai referendum.

Lavoro, cosa conta di più per gli italiani? Divide lo smart working - Se lo smart working è considerato importante dal 63,1% del totale, le cose cambiano abbastanza in base all’età: per il 76,8% della generazione Z è imprescindibile contro il 53,2% dei boomer. Come scrive quotidiano.net

Laurea o esperienza: che cosa conta davvero nel lavoro in Italia? - il nuovo trend e il caso dell’Italia Per quando riguarda l’Italia, che il mercato del lavoro stia cambiando e richieda un apprendimento agile (e pressoché continuo) di nuove skill è indubbio. Si legge su primonumero.it