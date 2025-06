Lavoro continuano le Grandi Dimissioni | nel 2024 in circa 2 milioni hanno lasciato il proprio impiego 2022 erano 2,2 mln nel 2021 1,9 mln

Nel 2024, le grandi dimissioni continuano a scuotere il mercato del lavoro, con circa 2 milioni di italiani che hanno deciso di cambiare rotta. Un fenomeno che, secondo Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, rappresenta un segnale di cambiamento positivo: i giovani oggi valorizzano il proprio benessere e la libertà di scelta. Una rivoluzione che sta ridefinendo il modo di lavorare e di vivere, e che non tornerà indietro.

Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro: "Non è un segnale negativo, anzi. I giovani oggi difendono il proprio benessere. Prima si entrava in un'azienda e ci si restava fino alla pensione. Ora non è più così. Non torneremo indietro"

