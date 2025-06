Lavori post alluvione Via libera a tre progetti finanziati dal Governo Sul tavolo 700mila euro

Il Comune si mobilita con entusiasmo per rispondere prontamente alle conseguenze dell’alluvione, approvando tre progetti strategici finanziati dal Governo per un totale di 685 mila euro. Questi interventi mirano a rafforzare la sicurezza e prevenire future calamità, coinvolgendo zone cruciali come via Pieve Sant’Andrea, rio Rondinella e il canale dei Molini. Un passo deciso verso una ricostruzione più solida e resiliente, che promette di restituire serenità alla comunità.

Il Comune prova ad accelerare sulla ricostruzione post-alluvione. La Giunta ha infatti approvato i progetti esecutivi messi a punto da Area Blu e relativi a tre importanti interventi contro il rischio idrogeologico, finanziati dal Governo tramite la struttura commissariale, per complessivi 685mila euro. Nel dettaglio, le operazioni riguardano via Pieve Sant'Andrea (350mila euro), rio Rondinella (140mila euro) e canale dei Molini (195mila euro). PIEVE SANT'ANDREA L'intervento più rilevante, sia in termini di investimento che come impatto diretto sulla popolazione, è quello che riguarda la messa in sicurezza e il ripristino stradale di un tratto di via Pieve Sant'Andrea, denominato Montaccio, messo ko da una frana già durante l'alluvione di maggio 2023 e le cui condizioni sono peggiorate nei due anni successivi.

