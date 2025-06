Lavori per migliorare servizi e accoglienza delle Poste di Santo Stefano | uffici in una struttura provvisoria

Poste Italiane investe nel territorio di Santo Stefano Quisquina con interventi di ammodernamento che migliorano servizi e accoglienza. Dopo Racalmuto, anche il piccolo comune montano si prepara a vivere un’esperienza più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini. La continuità dei servizi è garantita attraverso una struttura provvisoria, per assicurare che nessuno resti senza assistenza. Un passo importante verso un futuro più smart e accessibile per tutti.

Dopo Racalmuto, anche Santo Stefano Quisquina. Poste Italiane rende noto che l'ufficio postale del piccolo comune montano è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso una struttura.

