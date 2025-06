Lavori mai annunciati il treno per Milano non passa A Codogno pendolari furibondi e oggi si replica

I pendolari di Codogno e del Basso Lodigiano si trovano ancora una volta ad affrontare l’incertezza dei ritardi e delle sorprese sui treni, con annunci improvvisi e comunicazioni assenti. La frustrazione cresce mentre, senza preavviso, il treno per Milano non passa, lasciando molti in attesa e senza alternative. Una situazione che evidenzia la necessità di maggior trasparenza e pianificazione nel servizio ferroviario locale.

Codogno (Lodi) – Brutta sorpresa ieri mattina per tanti pendolari del Basso Lodigiano. Coloro che dovevano salire sul regionale atteso alle 9.53 a Codogno, in arrivo da Bozzolo e diretto a Milano Centrale, una volta arrivati in stazione hanno scoperto che il loro convoglio non c’era. Ciò, a causa di lavori sulla linea. Senza che nessuno li avesse comunicati in precedenza. Per raggiungere il capoluogo lombardo sono stati messi a disposizione degli autobus sostitutivi fino a Lodi e da lì il percorso indicato era utilizzare il treno suburbano per Saronno in partenza da Lodi alle 10.53. I tempi di viaggio si sono dilatati a dismisura e così c’è chi è arrivato ai propri appuntamenti con grave ritardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori mai annunciati, il treno per Milano non passa. A Codogno pendolari furibondi e oggi si replica

In questa notizia si parla di: codogno - lavori - milano - pendolari

