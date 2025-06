Lavori in via Vitali cambia la viabilità

Se lavori in via Vitali stanno creando qualche disagio, sappi che sono temporanei ma essenziali per migliorare la rete di teleriscaldamento. Fino al 18 luglio, il tratto tra civico 2/a e l’intersezione con via XXIV Maggio sarà chiuso al traffico e senza sosta su entrambi i lati, per consentire l’avanzamento dei lavori. Contestualmente, si adottano misure per minimizzare i disagi e garantire la sicurezza di tutti.

Proseguiranno sino al 18 luglio, i lavori per la posa del teleriscaldamento nel tratto di via Vitali compreso tra il civico 2a e l'intersezione con via XXIV Maggio, chiuso al traffico - con divieto di sosta permanente su entrambi i lati - per consentire l'attività del cantiere. Contestualmente.

