Lavori di asfaltatura tratto autostradale chiuso nel Padovano | le deviazioni

Se viaggiate lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova, attenzione: lavori di asfaltatura tra Terme Euganee e Padova Sud, con chiusura del tratto e dell’area di servizio San Pelagio est, potrebbero influenzare i vostri piani di viaggio. La strada resterà chiusa dalle 21 di mercoledì 18 giugno alle 5 di giovedì 19 giugno, con deviazioni da seguire per garantire la sicurezza di tutti. Pianificate il percorso in anticipo e partite con calma.

Sull'autostrada A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 21 di mercoledì 18 alle ore 5 di giovedì 19 giugno sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova Sud verso PadovaA4 Torino-Trieste. Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio San Pelagio est.

L'ecomostro di via Tiro a Segno verrà recintato, pronti a partire i lavori: un tratto di strada sarà chiuso - L’ecomostro di via Tiro a Segno sta per essere recintato e i lavori prenderanno il via a breve. Nonostante un ritardo di quasi un mese rispetto ai piani iniziali, domani inizierà la recinzione dell'edificio, preludio all'abbattimento e alla riqualificazione della zona.

? Si segnala che venerdì 13 giugno, il tratto stradale di ingresso a Mignete, per chi proviene da Zelo Buon Persico, resterà chiuso alla circolazione per lavori di asfaltatura. Vai su Facebook

Lavori per riasfaltare via Crispi, previste limitazioni: sottopasso chiuso di notte - L'intervento, a cura di Terna, che ha ammodernato i cavi della linea elettrica dovrebbe durare tre giorni a partire da martedì 17 giugno. Come scrive palermotoday.it