Il settore ferroviario si trova ancora una volta al centro delle attenzioni, con lavori ai binari tra Pisa e Livorno che causano sospensioni e disagi ai pendolari. Mentre le infrastrutture si aggiornano, le tensioni sociali e i motivi di sicurezza si intrecciano in un quadro complesso. Il coordinamento antimilitarista denuncia come la guerra lasci a piedi i cittadini, mentre le armi continuano a viaggiare. È il momento di riflettere sulle priorità del nostro Paese.

Treni soppressi tra Pisa e Livorno e disagi soprattutto per i pendolari a causa della circolazione ferroviaria interrotta dalle 9.50 alle 12.50 di oggi, domani e sabato 20 giugno, così come lo era stato negli scorsi 10 e 12 giugno. A spiegarne i motivi è la stessa Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Lavori ai binari sulla linea Pisa-Livorno, si fermano i treni. Il coordinamento antimilitarista: "La guerra ci lascia a piedi ma le armi viaggiano"

Lavori sulla rete ferroviaria Pisa-Livorno: per 7 mattine circolazione dei treni sospesa

Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Pisa – Livorno per consentire interventi all'infrastruttura a Tombolo. Nei giorni 12, 13, 17, 18, 19, 20 giugno la circolazione ferroviaria tra Pisa e Livorno sarà sospesa dalle 9.50 alle 12.50

