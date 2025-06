Lavoratori domestici 2024 | calo del 3% e sorpasso delle Badanti sulle Colf

Nel 2024, il mondo del lavoro domestico italiano si è rinnovato, registrando un calo del 3% dei lavoratori con almeno un contributo versato all’Inps, segnando il terzo anno consecutivo di diminuzione. La novità più significativa? Le badanti hanno superato le colf, rappresentando ora il 50,5% del totale, rispecchiando un cambiamento nelle esigenze e nelle dinamiche del settore. Un fenomeno che promette di ridefinire il panorama delle assistenze in Italia.

Nel 2024 i lavoratori domestici con almeno un contributo versato all'Inps sono stati 817.403, in flessione per il terzo anno consecutivo (-3% rispetto al 2023) dopo la forte regolarizzazione registrata con la pandemia. Lo sottolinea l'Inps nell'Osservatorio sul lavoro domestico pubblicato oggi. Nel 2024 la quota della tipologia di lavoro " Badanti " è stata del 50,5% superando per la prima volta la quota " Colf " (49,5%), dato legato all' invecchiamento della popolazione. Anche la forza lavoro nel settore invecchia rapidamente. Tra i lavoratori domestici il 44,3% ha un'età superiore ai 55 anni con il 25,7% che supera i 60.

Invecchiamento in Italia: necessità di 86mila lavoratori domestici in più entro il 2028 - L'invecchiamento della popolazione in Italia richiede un impegno immediato e strategico: entro il 2028 saranno necessari circa 86mila lavoratori domestici in più, di cui la metà extracomunitari.

