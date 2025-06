Lautaro Martinez | Siamo solo all’inizio contento e tranquillo; sul fattore campo dico questo

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si mostra sereno e fiducioso dopo il pareggio contro il Monterrey al Mondiale per Club. Con parole che riflettono determinazione e ottimismo, il bomber argentino evidenzia le cose positive fatte vedere in campo, sottolineando come questa sia solo l’inizio della stagione. Le sue dichiarazioni ci danno un’idea chiara della mentalità nerazzurra, pronta a affrontare le sfide che verranno con convinzione.

Le parole di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, dopo il pareggio dei nerazzurri al mondiale per Club contro il Monterrey Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Inter contro il Monterrey al mondiale per Club. Di seguito le sue parole. SENSAZIONI – «Abbiamo fatto le cose bene. Il campo un po’ asciutto, abbiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lautaro Martinez: «Siamo solo all’inizio, contento e tranquillo; sul fattore campo dico questo»

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez - siamo - inizio

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Lautaro: “È andata bene, abbiamo fatto cose positive. Il campo era un po’ secco, non era facile far girare la palla. Ma sono sereno, era solo la prima partita. Ora difendiamo a zona sui calci piazzati, è una novità e dobbiamo lavorarci. Siamo solo all’inizio, c’è ta Vai su Facebook

#LautaroMartinez: «Mondiale per Club un obiettivo! Siamo l’#Inter» Vai su X

Lautaro: «Un nuovo inizio, stiamo lavorando al meglio; Rassegna: Inter, in vista del debutto le parole di Lautaro Martinez. Salernitana, il giallo dell’intossicazione; Lautaro Martinez: “Finale da giocare al massimo, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti”.

Inter, Lautaro non ci sta: scatta la polemica dopo il pari con il Monterrey - Capitan Lautaro Martinez non ci sta: l’attaccante nerazzurro si è lamentato dopo il pareggio contro il Monterrey. Come scrive spaziointer.it

Lautaro Martinez: «Mondiale per Club un obiettivo! Siamo l’Inter» - Lautaro Martinez ha vissuto momenti difficili dopo la finale di Champions League contro il Psg. Segnala inter-news.it