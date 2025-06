Lautaro Martinez | Prima partita è andata bene! Una cosa nuova

Lautaro Martinez, protagonista della prima uscita dell’Inter al Mondiale per Club, ha mostrato determinazione e leadership nonostante il pareggio contro Monterrey. La sua prestazione ha acceso entusiasmo tra i tifosi, anche se la vittoria deve ancora arrivare. Con una partita equilibrata e tante occasioni, l’Inter si prepara a migliorare e a puntare alla gloria. La strada è lunga, ma la squadra ha già dimostrato di avere il cuore, ora serve solo trovare la svolta definitiva.

La prima partita dell’Inter al Mondiale per Club si è conclusa con un pareggio contro il Monterrey per 1-1. Il capitano Lautaro Martinez è sembrato soddisfatto nel post su Dazn. NO VITTORIA – Il digiuno da vittorie non finisce per la squadra di Cristian Chivu. L’ Inter pareggia per 1-1 all’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey e non inizia nel migliore dei modi la nuova competizione negli Stati Uniti. Un buon primo tempo e le tante occasioni create non bastano per arrivare agli stessi punti del River Plate, ora primo nel gruppo E dopo aver battuto l’Urawa Red Diamonds. Lautaro Martinez, il capitano, sembra comunque soddisfatto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Prima partita è andata bene! Una cosa nuova»

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez - prima - partita

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Inter, Lautaro Martinez: "Serve la partita perfetta, dobbiamo essere concentrati" Vai su X

?A fine partita, il capitano dell'#inter Lautaro #martinez si è lasciato andare ad un triste pianto dopo il suo secondo scudetto perso all'ultima giornata. Vai su Facebook

Inter, solo un pareggio all'esordio di Chivu: è 1-1 con il Monterrey; Con 9 gol in Champions, Lautaro ha portato l'Inter in finale; Lautaro Martinez scoppia in lacrime prima della fine di Como-Inter, è la resa: poi fa il capitano.

Mondiale club: Inter solo 1-1 col Monterrey, a segno Lautaro. Chivu non convince alla prima - 1 contro i messicani del Monterrey, nella prima delle tre giornate della fase a gironi ... Si legge su msn.com

Inter, Lautaro: “Buona partita, sono tranquillo. C’è una novità su cui lavorare” - Qui le considerazioni del capitano nerazzurro ai microfoni di DAZN: 'Abbiamo fatto le cose bene, su un campo un p ... informazione.it scrive