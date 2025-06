Lautaro Martinez | Inter pari importante Ultimo sforzo al Mondiale per Club!

Lautaro Martinez, protagonista indiscusso nel match Monterrey-Inter con il suo gol del pareggio, si mostra determinato e consapevole delle sfide future. Dopo un esordio difficile al Mondiale per Club, il capitano nerazzurro evidenzia l'importanza di migliorare e di affrontare con grinta le prossime gare, perché in fondo, ogni momento difficile rappresenta una grande opportunità di crescita e di conquista.

Lautaro Martinez si rende protagonista in Monterrey-Inter col gol del pareggio. Dopo la sfida d’esordio al Mondiale per Club il capitano nerazzurro inquadra il momento della sua squadra. IL RISUTLATO – Lautaro Martinez, intervistato da Cadena Ser, al termina di Monterrey-Inter dichiara: « Sapevamo che non sarebbe stato facile. Al Mondiale per Club giocano tutte le squadre di tutti i continenti. Quindi ora dobbiamo migliorare. Di sicuro non abbiamo perso, abbiamo pareggiato. L’importante è che abbiamo ottenuto questo pareggio nella prima partita con il nostro nuovo allenatore ». Le parole di Lautaro Martinez dopo il debutto dell’Inter al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Inter, pari importante. Ultimo sforzo al Mondiale per Club!»

