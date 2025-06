Lautaro da 10 Mkhi tornato alle origini e le ali Come Chivu sta cambiando l' Inter

Lautaro Martinez, rinato come un vero fuoriclasse, e le ali alla Chivu stanno trasformando l’Inter in una squadra dinamica e imprevedibile. Con il nuovo tecnico che, all’esordio mondiale contro Monterrey, opta per un 3-5-2 di sapore "Inzaghi", la formazione nerazzurra mostra versatilità e coraggio. Nella ripresa, tuttavia, l’allenatore ha rivoluzionato l’attacco, svelando strategie sorprendenti che promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

All'esordio al Mondiale contro il Monterrey il nuovo tecnico ha scelto un 3-5-2 di stampo "inzaghiano". Ma nella ripresa ha stravolto l'attacco.

Ingiocabili anche al mondiale per club. Finisce 1-1 Monterrey - Inter. Li purga il 40enne ex Real Sergio Ramos, la riprende Lautaro, li salva un palo a portiere battuto. È la prima volta che il Monterrey non perde contro una squadra europea nella storia di quest

Lautaro da 10, Mkhi tornato alle origini e le ali. Come Chivu sta cambiando l'Inter

Milito riabbraccia Lautaro: "Grazie per aver condiviso tua grandezza e umiltà" - Lautaro è tornato nella casa del Racing, la squadra da cui è partito e dove giocava Dieguito che oggi è il presidente del club

Lautaro è tornato: è il secondo nella storia dell'Inter a segnare in sei Champions diverse - Il Toro, partito inizialmente in panchina, ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al 64' e al 72' ha