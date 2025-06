Lautaro analizza | Il Mondiale per Club non è facile per nessuno! Veniamo da una stagione lunga l’importante è aver preso questo pareggio

Il Mondiale per Club rappresenta una sfida emozionante e complessa, dove ogni dettaglio conta. Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni sulle difficoltà di questa competizione, sottolineando come la lunga stagione e le alte aspettative rendano ogni partita un banco di prova. Dopo il pareggio con Monterrey, l’attaccante nerazzurro evidenzia quanto sia fondamentale mantenere concentrazione e spirito di squadra. Ma quali sono realmente le sfide che affrontano le squadre in questa competizione?

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha analizzato le difficoltà del Mondiale per Club dopo il pari ottenuto col Monterrey. Intervistato da Cadena Ser al termine di Monterrey Inter, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha analizzato tutte le difficoltà che presenta il Mondiale per Club a tutte le squadre che competono per vincerlo. LE DIFFICOLTA’ DEL MONDIALE PER CLUB – « Il Mondiale per Club non è facile per nessuna squadra, lo sapevamo. Si affrontano squadre di tutti i continenti, quindi dobbiamo migliorare. Non abbiamo perso, l’importante è aver preso questo pareggio. Questa è la prima partita col nuovo allenatore ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro analizza: «Il Mondiale per Club non è facile per nessuno! Veniamo da una stagione lunga l’importante è aver preso questo pareggio»

