Lautaro a Inter Tv | Dobbiamo pensare a ciò che abbiamo fatto bene e a migliorare quello che abbiamo fatto male C’è tempo per recuperare

Lautaro Martinez, il cuore pulsante dell’Inter, riflette sulla difficile sfida contro il Monterrey, sottolineando l’importanza di analizzare i successi di CI242 e gli errori da migliorare. La partita, complicata su un campo asciutto, ha messo alla prova la squadra, ma è solo con impegno e attenzione che si può recuperare e crescere. Ora, è il momento di focalizzarsi sulla prossima sfida, con determinazione e spirito di squadra.

Il capitano dell' Inter Lautaro Martinez, autore della rete del pareggio segnata dai nerazzurri, ha commentato ai microfoni di Inter TV l' 1-1 con il Monterrey. LE PAROLE DI LAUTARO MARTINEZ – « È stata una partita complicata, difficile, su un campo asciutto. Sappiamo che con queste squadre di diversi continenti tutte le partite saranno così. Durissime. Ci dobbiamo adattare subito. Oggi subito abbiamo preso gol da palla inattiva. Una cosa nuova che stiamo facendo con il mister che è arrivato è difendere a zona.

