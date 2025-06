Lautaro a Dazn | Dobbiamo migliorare il campo non ha aiutato Il gol subito? Abbiamo cominciato a difendere a zona

Lautaro Martinez, capitano e punta di diamante dell’Inter, analizza il pareggio nel Mondiale per Club, sottolineando le sfide sul campo e l’importanza di adattarsi alle condizioni avverse. Nonostante le difficoltà, l’attaccante si mostra positivo e determinato a migliorare, consapevole che ogni partita rappresenta un’opportunità di crescita. La squadra nerazzurra ha bisogno di rafforzare la fase difensiva e affinare la gestione del gioco in condizioni difficili.

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato così dopo il pareggio col Monterrey nel Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Monterrey Inter, esordio nel Mondiale per Club per i nerazzurri, Lautaro Martinez ha parlato così. SENSAZIONI – « Abbiamo fatto le cose bene. Il campo un po’ asciutto, abbiamo avuto difficoltà a far scorrere la palla. Dobbiamo adattarci tutti. Contento, era la prima partita, tranquillo ». LA PRESTAZIONE – « Sicuramente sì, abbiamo preso gol nelle palle inattive dove dobbiamo migliorare. Adesso abbiamo cominciato a difendere a zona, una cosa nuova per noi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro a Dazn: «Dobbiamo migliorare, il campo non ha aiutato. Il gol subito? Abbiamo cominciato a difendere a zona»

In questa notizia si parla di: lautaro - dazn - dobbiamo - migliorare

Lautaro a Dazn: «Dobbiamo voltare pagina, questo Mondiale ci farà capire tante cose. Ecco cosa ho detto a Inzaghi dopo l’addio» - Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si prepara a scendere in campo contro il Monterrey al Mondiale per Club, portando con sé riflessioni profonde su un percorso difficile e sui recenti cambiamenti.

Lautaro a DAZN: Dobbiamo voltare pagina, ogni competizione deve essere un obiettivo; Lautaro imbufalito in Inter-Venezia: se la prende con la panchina e con l'arbitra, poi lo sfogo in TV; Lautaro Martinez a nudo: l’amara confessione in tv a Vieri dopo il ko nel derby.

Lautaro a Dazn: «Dobbiamo voltare pagina, questo Mondiale ci farà capire tante cose. Ecco cosa ho detto a Inzaghi dopo l’addio» - L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato così alla vigilia del match contro il Monterrey al Mondiale per Club Intervistato da Dazn in vista dell’esordio al Mondiale per Club di ... Come scrive informazione.it

Lautaro a DAZN: "Dobbiamo voltare pagina, ogni competizione deve essere un obiettivo" - Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN a poco più di un giorno di distanza dall'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club contro il Monterrey: 'Sicuramente era difficile ripartire dopo que ... Da informazione.it