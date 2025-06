L’Australia dice basta agli elefanti negli zoo | saranno spostati in rifugi e riserve più grandi

L’Australia fa un passo importante verso il benessere degli elefanti, decidendo di trasferirli da piccoli zoo a grandi rifugi e riserve. Questa scelta supera i limiti delle gabbie tradizionali, offrendo agli esemplari condizioni di vita più vicine al loro habitat naturale e un ambiente sociale più autentico. Un impegno che dimostra quanto sia cruciale rispettare e proteggere le specie selvatiche. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa rivoluzione animalista.

In Australia, gli elefanti ospitati nei classici zoo saranno trasferiti in rifugi e riserve più grandi, con l'obiettivo di migliorare il loro benessere. Non vivranno più in solitudine, ma in ambienti e gruppi sociali il più vicini possibile a quelli naturali.

Australia, nove elefanti lasciano lo zoo di Melbourne - Un branco di nove elefanti asiatici ha lasciato lo zoo di Melbourne per essere trasferito nel nuovo recinto costruito per loro nel Werribee Open Range Zoo.