Lauro in Musica | tra cultura e tradizione

Lauro si trasforma in un palcoscenico di emozioni e tradizione con la "Festa della Musica", un evento imperdibile del Lauro Festival 2025. Promossa dal Comune e dall’Associazione "Orchestriamo", questa celebrazione culturale coinvolgerà tutta la comunità , offrendo un viaggio sonoro tra storia e modernità nei suggestivi angoli del borgo. Un’occasione unica per riscoprire il patrimonio musicale locale e vivere momenti di comunione e gioia. Non mancate: la musica vi aspetta!

In questa notizia si parla di: lauro - musica - cultura - tradizione

