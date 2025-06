L' Ast è ufficialmente una società in house della Regione affidate tratte per 12 milioni di chilometri

L’ultima vittoria per il settore dei trasporti in Sicilia vede ora L'AST 232 ufficialmente riconosciuta come società in house della regione, con un affidamento di tratte per oltre 12 milioni di chilometri. Un passo decisivo nel rilancio dell’Azienda Siciliana Trasporti, simbolo di rinnovamento e crescita. La giunta Schifani ha infatti approvato le proposte degli assessori Dagnino e Aricò, sancendo un nuovo capitolo per il futuro dei trasporti nell’isola.

Un passaggio fondamentale e determinante per il completamento dell'opera di rilancio dell'Azienda siciliana trasporti. La giunta Schifani ha approvato le proposte degli assessori dell'Economia, Alessandro Dagnino, e delle Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Aricò, che sanciscono il.

