Lascia la moto sotto casa e nottetempo qualcuno la porta via | rubata la moto del sindaco di Montallegro

Una notte di paura e sconcerto a Montallegro: la moto del sindaco, una potente KTM 500 EXC, scompare nel nulla proprio davanti a casa. Un furto che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza del paese. Come è potuto accadere? E soprattutto, quali misure verranno adottate per garantire la tranquillità dei cittadini? La sparizione della moto diventa un monito sulla necessità di attenzione e prevenzione, perché nessuno è immune.

La moto, una Ktm 500 exc, era stata lasciata parcheggiata, forse come d'abitudine, in via Cesare Battisti, praticamente davanti casa. Al momento di riprenderla non c'era però piĂą: sparita, dissoltasi nel nulla. Qualcuno, nottetempo, l'ha portata via. Ed era la moto del sindaco di Montallegro.

