Lascia la macchina in divieto per fare la Maturità i vigili non si fanno intenerire dal biglietto sul parabrezza | la brutta sorpresa dopo la prima prova

La tensione per la maturità si mescola alla frustrazione di chi, prima di affrontare l’esame, si trova ad affrontare anche il problema del parcheggio. Un giovane romano, il 18 giugno, ha girato senza sosta per trovare un posto, lasciando infine un biglietto ai vigili tra le mani, sperando in un po’ di clemenza. Ma cosa ha scritto e come si è conclusa questa storia di speranza e stress?

Altro che notte prima degli esami, il vero ostacolo per chi deve raggiungere la propria scuola in auto è la mattina. Lo sa bene un giovane romano che la mattina di mercoledì 18 giugno, prima dell’inizio della prova di italiano della Maturità, ha girato 20 minuti per riuscire a trovare un parcheggio. Dopo aver trovato un posto sulle strisce blu, ha lasciato un biglietto indirizzato agli agenti della polizia locale. Una disperata richiesta di compassione che, a quanto pare, non è stata accolta. Il bigliettino del ragazzo: «Ho girato per 20 minuti». Dopo aver perlustrato da cima a fondo tutte le vie nei pressi dell’Università Roma Tre, il ragazzo, uno dei 500 mila maturandi che questa mattina hanno iniziato la scala al titolo di studio, ha lasciato l’auto in un posto a pagamento. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: maturità - lascia - macchina - divieto

Roma, parcheggia sulle strisce blu e lascia un biglietto ai vigili: "Vi prego ho la Maturità, ho girato per 20 minuti": multato - Roma, tra il caos del traffico e la corsa contro il tempo, spesso il parcheggio sulle strisce blu diventa un gesto impulsivo.

«Vi prego ho la maturità, ho girato per 20 minuti». L'appello a Roma di uno studente dopo aver trovato parcheggio. Ma al ritorno trova la multa Vai su Facebook

Lascia la macchina in divieto per fare la Maturità, i vigili non si fanno intenerire dal biglietto sul parabrezza: la brutta sorpresa dopo la prima prova; Vigevano: mamma lascia il figlio di pochi mesi chiuso in auto, sotto il sole, per fare una commissione; L'attore dello spot sulla pesca di Esselunga rischia il processo per omicidio stradale: l'accusa per il parcheggio in divieto.