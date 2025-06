L’ascesa di Ozuna | dal barrio di San Juan alle vette mondiali del reggaeton

Dalla vivace San Juan alle luci mondiali, Ozuna incarna il sogno che diventa realtà nel cuore del reggaeton. Il 20 giugno 2025, Milano diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile: l’energia caraibica di Ozuna al Milano Latin Festival. Un’occasione unica per vivere l’incontro tra culture e musiche, un’esperienza che resterà nel cuore di tutti gli appassionati. Preparatevi a ballare e lasciarvi conquistare dal ritmo che unisce continenti e generazioni.

Il 20 giugno 2025 il Parco della Musica di Milano si trasformerà in un’arena caraibica quando Ozuna, la superstar portoricana del reggaeton, calcherà il palco per una delle date più attese del Milano Latin Festival. L’evento rappresenta molto più di un semplice concerto: è l’incontro tra due culture che si fondono in un abbraccio musicale senza precedenti. Juan Carlos Ozuna Rosado, questo il suo nome completo, è nato il 13 marzo 1992 a San Juan da padre dominicano e madre portoricana, una miscela di sangue caraibico che si riflette perfettamente nella sua musica. La sua storia è quella di un ragazzo cresciuto nei quartieri popolari di Puerto Rico, dove la musica non era solo intrattenimento ma necessità di sopravvivenza, modo per esprimere sogni e frustrazioni di un’intera generazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com