L’arte abbatte barriere fisiche e mentali domani a Roma al Teatro Olimpico il musical ‘La Tempesta’

Domani a Roma, il Teatro Olimpico si trasforma in un palcoscenico di speranza con lo spettacolo 'La Tempesta', un musical che abbatte barriere fisiche e mentali. Un viaggio emozionante tra magia e realtà , capace di unire cuori e menti, dimostrando che le arti sono il ponte più potente verso la pace. Prepariamoci a lasciarci incantare e a scoprire quale sia l'unica vera magia capace di cambiare il mondo.

(Adnkronos) – Domani al Teatro Olimpico di Roma andrà in scena lo spettacolo 'La Tempesta', liberamente tratto dall'omonima opera di William Shakesperare. Una storia che ci insegna che, se è vero che le arti possono aiutare a condurre le persone sulla soglia della pace, per varcarla serve l'unica vera magia, più potente di tutte le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: teatro - roma - olimpico - tempesta

Andrea Camilleri continua a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto da vicino: la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta, che insieme ad altri suoi ex allievi lo ricordano in un serata evento al Teatro Argentina di Roma - Andrea Camilleri vive ancora nei cuori di chi lo ha conosciuto. In una serata evento al Teatro Argentina di Roma, la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta rendono omaggio a un uomo dai molteplici volti: nonno affettuoso, insegnante appassionato e collega generoso, il cui ricordo continua a ispirare le nuove generazioni.

'La Tempesta' di Shakespeare in scena anche con attori disabili. Giovedì al Teatro Olimpico di Roma gli allievi dell'accademia 'L'arte nel cuore'. #ANSA Vai su Facebook

'La Tempesta' di Shakespeare in scena anche con attori disabili. Giovedì al Teatro Olimpico di Roma allievi 'L'arte nel cuore' #ANSA Vai su X

L'arte abbatte barriere fisiche e mentali, domani a Roma al Teatro Olimpico il musical 'La Tempesta'; L’Arte nel Cuore porta in scena la Tempesta: quando il teatro abbatte ogni barriera; Giulia De Lellis, il parto è vicino: Sono giorni che giro tra medici e ospedali.

L'arte abbatte barriere fisiche e mentali, domani a Roma al Teatro Olimpico il musical 'La Tempesta' - Domani al Teatro Olimpico di Roma andrà in scena lo spettacolo 'La Tempesta', liberamente tratto dall'omonima opera di William Shakesperare. Riporta msn.com

Teatro Olimpico di Roma: domani in scena ‘La Tempesta’ con un messaggio di inclusione - Domani, al Teatro Olimpico di Roma, va in scena 'La Tempesta', un adattamento di Shakespeare promosso da L'Arte nel cuore, che promuove l'integrazione attraverso la formazione artistica inclusiva. Secondo ecodelcinema.com