L’area Eco Self della stazione ecologica Calamita chiusa per lavori da giovedì a sabato

L’area Eco Self della stazione ecologica Calamita di Modena sarà temporaneamente chiusa dal 19 al 21 giugno per lavori di manutenzione, ma il servizio di conferimento carta e plastica rimane garantito grazie all’apertura della stazione ecologica. Questa breve interruzione dimostra l’impegno del Gruppo Hera nel migliorare e mantenere efficienti i servizi di raccolta differenziata. Restate sintonizzati per aggiornamenti e ringraziamo i cittadini per la collaborazione.

Il Gruppo Hera comunica che l’area Eco Self esterna alla stazione ecologica Calamita in via dello Sport a Modena rimarrà chiusa per lavori di manutenzione da giovedì 19 a sabato 21 giugno compresi. I cittadini potranno comunque conferire carta e plastica accedendo alla stazione ecologica, aperta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - L’area Eco Self della stazione ecologica Calamita chiusa per lavori da giovedì a sabato

In questa notizia si parla di: stazione - ecologica - area - self

Hera, la stazione ecologica sarà chiusa due giornate per manutenzione - La stazione ecologica Hera di via Ferraresi rimarrà chiusa martedì 20 e giovedì 22 maggio per lavori di manutenzione.

L’area Eco Self della stazione ecologica Calamita chiusa per lavori da giovedì a sabato; Sant'Agata sul Santerno, sconti doppi per chi conferisce nell’Area self service della stazione ecologica; Hera, a Sant’Agata sul Santerno sconti a chi accede nell’Area self service della stazione ecologica.

Raccolta rifiuti, una nuova area self-service a Sant’Agata sul Santerno - Cos’è l’area self service L’area self service è un nuovo luogo, collocato di fianco all’entrata della stazione ecologica di Sant’Agata in via Marcora, a disposizione di cittadini e ... Secondo ravennanotizie.it

La stazione ecologica è self service - stazione ecologica basterà usare il codice a barre, stampato in bolletta, rilevato da un lettore ottico che aprirà l accesso all area e ... Da ilrestodelcarlino.it