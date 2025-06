L’Antitrust multa Virgin Active Italia | sanzione da 3 milioni per gli abbonamenti

L’Antitrust ha deciso di multare Virgin Active Italia con una sanzione di 3 milioni di euro a causa di pratiche commerciali scorrette. Con oltre 100 mila abbonati e 40 impianti sparsi in tutto il Paese, la palestra è finita sotto accusa per aver omesso informazioni fondamentali al momento della sottoscrizione. La vicenda mette in luce l’importanza della trasparenza nel settore del fitness e dei servizi ai consumatori.

Virgin Active Italia è stata multata dall' Antitrust per pratiche commerciali scorrete. La società, presente in ogni parte del Paese con 40 impianti di fitness e palestre, dovrà pagare 3 milioni di euro. Secondo l'Autorità, infatti, Virgin Active Italia non ha fornito informazioni adeguate ai propri consumatori al momento della sottoscrizione degli abbonamenti. Sono oltre 100 mila gli abbonati e molti di questi avevano segnalato la vicenda nel dicembre 2024, mese in cui è stata aperta un'istruttoria. Le motivazioni alla base della sanzione sono diverse. Intanto l'omissione a parte la società della comunicazione preventiva sul rinnovo automatico dell'abbonamento e il mancato avviso sull'aumento dei prezzi praticati nel corso dell'anno.

