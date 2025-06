L’Antitrust multa Virgin Active 3 milioni per pratiche commerciali scorrette

L’ Antitrust ha sanzionato Virgin Active Italia con una multa da 3 milioni di euro per violazioni in materia di trasparenza contrattuale. La catena, attiva in Italia con oltre 40 centri e più di 100mila abbonati, è accusata di aver gestito in modo opaco clausole fondamentali come i rinnovi automatici, le modifiche tariffarie e il diritto di recesso. Virgin Active, abbonamenti rinnovati automaticamente. La multa dell’Antitrust non è arrivata per caso. Tutto è partito nel dicembre 2024, quando l’Autorità ha cominciato a ricevere una valanga di segnalazioni da parte di persone che si sentivano raggirate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’Antitrust multa Virgin Active, 3 milioni per pratiche commerciali scorrette

