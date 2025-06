L’Antitrust ha multato la catena di palestre Virgin Active per 3 milioni di euro | condotte scorrette nei confronti dei consumatori

L’Antitrust ha sancito una severa penalizzazione per Virgin Active Italia, multandola con 3 milioni di euro a causa di pratiche scorrette nei confronti dei consumatori. L’indagine, avviata alla fine del 2024 e alimentata dalle segnalazioni degli utenti, ha rivelato comportamenti poco etici da parte della catena di palestre. Questa decisione sottolinea l’importanza della tutela dei consumatori e della trasparenza nel settore del benessere. Virgin Active dovrà ora rivedere le proprie strategie per ripristinare la fiducia dei clienti.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha inflitto una multa di 3 milioni di euro alla società Virgin active Italia, chiudendo un’istruttoria avviata nel dicembre 2024. Il procedimento nei confronti dell’impresa di palestre e centri benessere è iniziato grazie alle segnalazioni di molti consumatori all’Autorità. Alla fine, la procedura ha confermato l’adozione di pratiche scorrette da parte di Virgin, che nel 2024 ha registrato più di 100.000 abbonamenti. L’azienda ha fornito informazioni inadeguate sui termini e sulle condizioni di adesione, di rinnovo automatico, di disdetta e di recesso anticipato dall’abbonamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Antitrust ha multato la catena di palestre “Virgin Active” per 3 milioni di euro: condotte scorrette nei confronti dei consumatori

