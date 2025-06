L’anticiclone riprende forza ondata di caldo sulla Bergamasca

L'anticiclone torna a imperversare sulla Bergamasca, portando un'ondata di caldo intenso che farà salire i termometri alle stelle. Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci guida attraverso un’analisi dettagliata delle condizioni atmosferiche, anticipandoci un rapido ritorno al sole e alle temperature record. Con il clima in evoluzione, prepariamoci a vivere giorni all'insegna del cielo sereno e delle temperature in crescita: ecco cosa aspettarci nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Francesco Sudati del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Dopo il passaggio di temperate correnti nord-orientali, l’anticiclone riprende rapidamente forza sulla nostra regione, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e con temperature in marcato aumento, fino a riportarsi nella seconda parte della settimana ben al di sopra rispetto ai valori medi di riferimento 1991-2020 (Milano Linate temperatura minima media mensile: 17,2 °C; temperatura massima media mensile: 28,1 °C). Condizioni favorevoli al ristagno di elevati livelli di inquinamento nei bassi strati dell’atmosfera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it