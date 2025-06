Lanterns Aaron Pierre rivela l' infortunio prima delle riprese | Avevo il tendine tutto staccato dall' osso

Aaron Pierre, protagonista di Lanterns nella nuova serie DCU in arrivo su HBO Max, ha recentemente rivelato su Instagram di aver affrontato un grave infortunio prima delle riprese. Il suo tendine era completamente staccato dall'osso, costringendolo a un lungo recupero e a un rapido allenamento per interpretare il ruolo di John Stewart. La dedizione dell’attore dimostra ancora una volta che, anche nelle sfide più dure, la passione per il cinema vince sempre.

L'attore ha rivelato che subito prima delle riprese della nuova serie DCU aveva subito un gravissimo infortunio che gli è costato un lungo recupero Aaron Pierre ha rivelato su Instagram di aver subito un grave infortunio poco prima dell'inizio delle riprese di Lanterns, la nuova serie DCU che arriverĂ prossimamente su HBO Max. Con un solo mese di tempo per recuperare e allenarsi per il ruolo del supereroe John Stewart, la star ha quindi mostrato il filmato degli intensi allenamenti necessari per calarsi nella parte. "Nel settembre 2024, il mio tendine si è completamente staccato dall'osso. Questa lesione ha richiesto un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lanterns, Aaron Pierre rivela l'infortunio prima delle riprese: "Avevo il tendine tutto staccato dall'osso"

In questa notizia si parla di: infortunio - prima - riprese - lanterns

Atalanta-Roma, forfait prima del fischio d’inizio: infortunio last minute - Partita cruciale per l'alta classifica, quella tra Atalanta e Roma, che chiude la 36esima giornata di Serie A.

Lanterns, Aaron Pierre rivela l'infortunio prima delle riprese: Avevo il tendine tutto staccato dall'osso; Aaron Pierre rivela un grave infortunio prima delle riprese di Lanterns, la nuova serie DCU; Aaron pierre ha subito un serio infortunio prima di girare lanterns, la nuova serie dcu.

Lanterns, Aaron Pierre rivela l'infortunio prima delle riprese: "Avevo il tendine tutto staccato dall'osso" - Aaron Pierre ha rivelato su Instagram di aver subito un grave infortunio poco prima dell'inizio delle riprese di Lanterns, la nuova serie DCU che arriverà prossimamente su HBO Max. Lo riporta msn.com

Lanterns, le riprese terminano a luglio, a inizio 2026 l’anteprima - L'attesissima serie HBO Lanterns diventerà una pietra miliare cosmica del nuovo Universo DC (DCU) di James Gunn e Peter Safran, ... Da cinefilos.it