L' anniversario della conferenza di Messina il ministro Tajani | Per la pace essere testardi come Gaetano Martino

In un mondo in continua evoluzione, il ricordo della Conferenza di Messina del 1955 ci ispira a perseverare con determinazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani invita a essere testardi come Gaetano Martino e i Padri dell'Unione Europea, simboli di visione e resilienza. Durante l'evento a Taobuk, si celebra non solo il passato, ma anche il futuro della cooperazione internazionale. Un richiamo a mantenere alta la guardia per costruire un’Europa sempre più unita e forte.

"Dobbiamo essere testardi come Gaetano Martino e i Padri dell'Unione Europea": a dirlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani che nel pomeriggio ha preso parte a Palazzo Zanca alla prima della tre giorni di lavori per ricordare la Conferenza di Messina del 1955 nell'ambito di Taobuk in corso di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - L'anniversario della conferenza di Messina, il ministro Tajani: "Per la pace essere testardi come Gaetano Martino"

In questa notizia si parla di: conferenza - messina - ministro - tajani

Le celebrazioni per i 70 anni Conferenza di Messina e Taormina - Prepariamoci a rivivere un pezzo di storia durante le celebrazioni per i 70 anni dalla Conferenza di Messina e Taormina, un evento che unirĂ cultura, politica e tradizione dal 18 al 20 giugno 2025.

Il Ministro Antonio Tajani partecipa alle Celebrazioni per il 70° Anniversario della Conferenza di Messina e Taormina. #MessinaTaormina70 Leggi il Comunicato https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/06/in-sicilia-le-celebrazion Vai su Facebook

Il Ministro @Antonio_Tajani partecipa alle Celebrazioni per il 70° Anniversario della Conferenza di Messina e Taormina. #MessinaTaormina70 Leggi il comunicato https://esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/06/in-sicilia-le-celebrazioni-p Vai su X

Europa, Tajani in Sicilia per 70esimo anniversario Conferenza di Messina e Taormina; In Sicilia le celebrazioni per il 70esimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina; Tajani in Sicilia per il 70esimo della Conferenza di Messina e Taormina.

L’Ue celebra Messina e Taormina. Il ministro Tajani a Palazzo Zanca: “Con l’Europa contiamo, da soli siamo destinati all’irrilevanza" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

70° anniversario della Conferenza di Messina e Taormina, Tajani a Palazzo Zanca: “passaggio fondamentale nella storia dell’unità europea” - 70° anniversario della Conferenza di Messina e Taormina, Tajani a Palazzo Zanca: "passaggio fondamentale nella storia dell’unità europea" ... Da strettoweb.com