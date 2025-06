‘L’anima sociale e industriale dello sport’ presentazione a Roma del libro di Vito Cozzoli

Nel cuore di Roma, Vito Cozzoli svela il dualismo dello sport: un’energia industriale che alimenta il business e un’anima sociale che rafforza le comunità. Con passione e competenza, l’autore ci guida tra valori autentici e strategie per un futuro più inclusivo. Un libro che invita a riflettere sul ruolo fondamentale dello sport nella nostra società e sulle sue potenzialità di crescita condivisa. Scopri come questa doppia anima può trasformare il nostro modo di vivere lo sport.

(Adnkronos) – “Oggi abbiamo un diritto in più da vantare, il diritto allo sport che è entrato in Costituzione. Ma lo sport ha due anime, quella industriale come il business e i grandi eventi, quella sociale che fa crescere le comunità, la capacità di veicolare valori autentici e sani”. Sono le parole di Vito Cozzoli, ad di Autostrade dello Stato e già presidente e ad di Sport e Salute, nel corso della presentazione del proprio libro “L’anima sociale e industriale dello sport” nella sede della Luiss Guido Carli a Roma, insieme a Vittoria Gozzi, presidente di WyLab, Marco Tardelli, campione del mondo 1982, e Marco Vaillati, fondatore di Calciosociale. 🔗 Leggi su Seriea24.it

