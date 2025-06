Lamine Yamal in Italia con una donna 12 anni più grande diventa un caso | Ma non ho ucciso nessuno

In Italia, una relazione tra Lamine Yamal e una donna di 12 anni più grande ha scatenato un caso mediatico, ma lui protesta: "Non ho ucciso nessuno". Nel frattempo, il calciatore del Barcellona è stato paparazzato a Pantelleria con Fati Vazquez, ex assistente di volo e influencer. Tra smentite e minacce di morte, il gossip continua a infiammare i media: cosa c’è dietro queste vicende che catturano l’attenzione del pubblico?

Il calciatore del Barcellona paparazzato durante la vacanza a Pantelleria in compagnia di Fati Vazquez, 29enne ex assistente di volo oggi influencer e Youtuber. "Ho solo passato qualche giorno con lui e basta", e ha denunciato minacce di morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lamine - yamal - italia - donna

?Lamine Yamal e i mi piace "interisti" del Real: "Ryan vi ha purgati, ora mettete like" - Lamine Yamal non scorda gli applausi social dei calciatori del Real Madrid, dopo la vittoria dell'Inter sul Barcellona in semifinale.

Lamine Yamal spottato (in Italia) con l'influencer Fati Vazquez, 30 anni ovvero 13 più di lui Vai su Facebook

Calcio Femminile Italiano Vai su X

Lamine Yamal in Italia con una donna 12 anni più grande diventa un caso: Ma non ho ucciso nessuno; Lamine Yamal in vacanza in Italia con la 30enne Fati Vázquez: scoppia il putiferio!; Lamine Yamal va in vacanza con una donna di 13 anni più grande di lui? Emergono le foto.

Lamine Yamal in Italia con una donna 12 anni più grande diventa un caso: “Ma non ho ucciso nessuno” - Il calciatore del Barcellona paparazzato durante la vacanza a Pantelleria in compagnia di Fati Vazquez, 29enne ex assistente di volo oggi influencer e ... Come scrive fanpage.it

Lamine Yamal in vacanza in Italia con la 30enne Fati Vázquez: scoppia il putiferio! - Il giocatore 17enne del Barcellona al centro del gossip dopo le foto che lo immortalano insieme all'affascinante influencer e content creator ... Riporta msn.com