L’allarme di Giuseppe D’Aprile Uil Scuola dopo le parole di Giorgetti | ‘la denatalità non giustifica i tagli alla scuola’

Dopo le parole del ministro Giorgetti sul calo demografico e i potenziali tagli alla scuola, Giuseppe D’Aprile, segretario Uil Scuola, lancia un forte allarme: meno alunni non devono tradursi in tagli, ma in opportunità di migliorare qualità, attenzione e investimenti nel sistema educativo. È il momento di affrontare con coraggio questa sfida, affinché la scuola italiana possa evolversi e rinascere più forte di prima.

Le parole del ministro Giorgetti sul calo demografico e il “ripensamento” della spesa scolastica accendono l’allarme tra i sindacati. Per il Segretario Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, meno alunni non significa meno docenti ma più qualità, attenzione e investimenti. La scuola italiana deve cogliere questa sfida, non subirla Le dichiarazioni di Giorgetti di Uil Scuola . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

L'allarme di Giuseppe D'Aprile di Uil Scuola dopo le parole di Giorgetti: 'la denatalità non giustifica i tagli alla scuola'; La denatalità non sia un alibi per tagliare la scuola, D'Aprile (Uil Scuola Rua) lancia l'allarme dopo le parole di Giorgetti

“La denatalità non sia un alibi per tagliare sulla scuola”, D’Aprile (Uil Scuola Rua) lancia l’allarme dopo le parole di Giorgetti - Le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in Parlamento sulla transizione demografica, hanno acceso un nuovo fronte di preoccupazione nel mondo della scuola. Secondo orizzontescuola.it

