Lakescapes | a Dormelletto l' omaggio a Paolo Conte

Venerdì 20 giugno, Dormelletto si anima con Lakescapes, l'evento che celebra il teatro diffuso del Lago Maggiore. Alle 21.30, l'Accademia dei Folli porta in scena a Villa Donna Giusi una nuova produzione del ciclo Portrait, un omaggio a Paolo Conte. Una serata da non perdere per immergersi in emozioni e musica, lasciandosi catturare dalla magia di questo appuntamento unico nel suo genere.

