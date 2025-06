L' Akademia Sant’Anna annuncia l' arrivo della pallegiatrice Emma Rizzieri

L'Akademia Sant’Anna dà il benvenuto a Emma Rizzieri, giovane e promettente palleggiatrice nata nel 2002 a Rovigo. Con la sua altezza di 178 cm e un bagaglio di esperienze in vari club italiani, Emma si prepara a dare nuova linfa alla squadra. La sua versatilità e talento sono pronti a entusiasmare tifosi e addetti ai lavori: un acquisto che promette grandi emozioni nella prossima stagione di volley.

L'Akademia Sant'Anna ha annunciato l'ingaggio di Emma Rizzieri, talentuosa palleggiatrice classe 2002. Originaria di Rovigo, porterà con sé gioventù ed esperienza maturata in diverse realtà del volley italiano. Alta 178 cm, l'atleta veneta ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile di.

