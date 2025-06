L’agonia di Nargi | il Consiglio comunale di Avellino boccia il bilancio e chiama il Prefetto

L’agonia di Nargi si fa sentire: il Consiglio Comunale di Avellino boccia il bilancio e chiama il prefetto, lasciando l’amministrazione in una crisi profonda. La sindaca Laura Nargi, infatti, vede respinto il Rendiconto di Gestione 2024 con un voto inequivocabile di 18 contrari. Una sconfitta che mette in discussione la stabilità politica e richiede un intervento immediato per evitare il declino. La città si interroga: quali saranno i prossimi passi per uscire da questa difficile situazione?

La sindaca di Avellino, Laura Nargi, si è vista respingere in Consiglio Comunale il Rendiconto di Gestione 2024, quel documento che avrebbe dovuto rappresentare il sigillo di una consiliatura appena nata. Non è andata così. Il voto è stato netto e senza appello: 18 contrari, a cui hanno dato voce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - L’agonia di Nargi: il Consiglio comunale di Avellino boccia il bilancio e chiama il Prefetto

In questa notizia si parla di: nargi - consiglio - comunale - avellino

Cipriano contro Nargi: "Spettacolo deprimente, la sindaca venga in Consiglio e riferisca" - Il dibattito politico ad Avellino si intensifica dopo la revoca di tre assessori da parte della sindaca Laura Nargi.

La crisi al comune di Avellino. Il voto di ieri sul consiglio comunale sui fondi Prius ha sancito la rottura tra la sindaca e i festiani. In vista del bilancio Nargi sembra non avere i numeri, ma lancia la sfida all’ex sindaco e ai suoi: “Mi sfiducino e si prendano la resp Vai su Facebook

Scontro in aula ad Avellino: il bilancio cade, Nargi accerchiata e città nel caos; Il Sindaco di Avellino non tratta e va alla conta in Consiglio comunale sul consuntivo; Avellino, Nargi alla vigilia del consiglio: “La maggioranza è la stessa, fino a prova contraria”.

Avellino bocciato il bilancio, Nargi: Io umiliata e mai rispettata come sindaco - Una serie di litigi incomprensibili La rabbia del primo cittadino: non capisco il senso di mesi di attacchi e offese Avellino. Scrive msn.com

Avellino, non passa il bilancio: la sindaca Nargi senza più maggioranza, rischio commissario - I seguaci dell'ex sindaco Festa che avevano contribuito all'elezione della prima cittadina un anno fa, votano contro. Come scrive napoli.repubblica.it