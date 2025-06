Ladro in Comune nel Bresciano spray a sindaco e assessore

Una scena da film quella avvenuta questa mattina negli uffici del Comune di Lograto, nel bresciano, dove un ladro, tentato di fuga, ha spruzzato spray al peperoncino a sindaco e assessore nel tentativo di scappare. Un episodio che ha scosso la tranquillità del municipio, dimostrando come anche le istituzioni possano trovarsi coinvolte in situazioni imprevedibili e pericolose. La vicenda è ancora sotto indagine, mentre si riflette sulla sicurezza negli spazi pubblici.

BRESCIA, 18 GIU – Si sono trovati davanti un ladro che nel tentativo di scappare ha spruzzato spray al peperoncino. È successo in mattinata negli uffici del Comune di Lograto, in provincia di Brescia, con protagonisti il sindaco Gian Andrea Teló e un assessore che hanno provato a fermare il ladro, che però ha reagito.

Nessun ferito grave, ma il sindaco e uno degli assessori sono comunque stati trasferiti in ospedale: l’intruso è stato fermato Vai su Facebook

