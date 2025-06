Ladro di monetine in azione alla fontana del Nettuno di piazza Navona

In azione un ladro di monetine alla fontana del Nettuno di piazza Navona, intento a sottrarre le monete preziose. La sua bravata non è passata inosservata: una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Centro, impegnata nei controlli di routine, ha prontamente intervenuto e bloccato l'uomo prima che potesse scappare con il bottino. Un episodio che ricorda quanto la sorveglianza sia fondamentale per preservare la bellezza e la magia di questa iconica piazza.

Stava rubando le monete presenti all'interno della fontana del Nettuno in piazza Navona quando l'intervento di una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Centro, lo ha fermato.

Per questo un 34enne polacco è stato fermato e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale a piazza Navona.