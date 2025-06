L’Ad di Unicredit Orcel sentito dai pm sulla scalata a Mps Carlo Messina | Far West bancario Intesa Sanpaolo ne sta fuori

Il panorama bancario italiano si infiamma tra scalate e tensioni, con Carlo Messina di Intesa Sanpaolo che definisce il recente risiko come un "far west bancario". Le strategie dei big come Unicredit, BancoBpm e Mediobanca creano un clima di competizione feroce, lasciando trasparire preoccupazione e determinazione. In questo scenario in continua evoluzione, si delineano nuove sfide e alleanze inattese, mentre il settore cerca di trovare una stabilità in un mercato sempre più complesso e competitivo.

«Combattimenti da far west italiano ». Bolla così Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, il risiko bancario che da mesi vede scontrarsi alcuni dei pesi massimi del sistema creditizio italiano come Unicredit, BancoBpm e Mediobanca. Parlando a margine di un evento a Milano, Messina ha parlato con malcelato disprezzo delle recenti manovre di alcuni competitor: «Non ho nessuna intenzione di posizionare la banca in questi combattimenti veramente da far west italiano». E a chi gli chiede se Intesa Sanpaolo parteciperà al risiko bancario, l’amministratore delegato risponde secco: « Assolutamente no, l’ho già detto più volte e devo dire che mi sono anche stufato, quello che sta accadendo io lo giudico veramente un caos, una confusione». 🔗 Leggi su Open.online

