L’ad di Unicredit e il responsabile affari legali di Mediobanca sentiti come testimoni nell’indagine sulla vendita di azioni Mps

L'intricata vicenda sulla vendita di azioni MPS si infittisce, coinvolgendo figure di spicco come Andrea Orcel, CEO di Unicredit, e il responsabile affari legali di Mediobanca, ascoltati come testimoni nell’ambito di un’indagine che scuote il settore finanziario italiano. La procura di Milano indaga su una complessa operazione di trasferimenti azionari tra istituti, svelando retroscena e possibili intrecci poco trasparenti. La questione rischia di sconvolgere gli equilibri del mercato bancario: cosa si nasconde dietro questa intricata rete?

L'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel è stato sentito come testimone dai pubblici ministeri di Milano che indagano sulla vendita di azioni Mps da parte del Ministero dell'Economia attraverso Banca Akros a Banco Bpm, Anima, Delfin e Caltagirone nel novembre 2024. Nell'inchiesta dei pm Giovanni Polizzi, Luca Gaglio con l'aggiunto Roberto Pellicano sul risiko bancario aperta dopo una querela per diffamazione di gennaio 2025 sporta da Piazzetta Cuccia è stato poi sentito anche Stefano Vincenzi, responsabile degli affari legali di Mediobanca. Orcel è stato sentito dopo l'intervista rilasciata al Financial Times in cui ha parlato anche della procedura accelerata di collocamento sul mercato del 15% del pacchetto di azioni di Mps da parte del Tesoro.